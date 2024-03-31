В Баку обвинили Ереван в стягивании войск к границе двух стран Минобороны Азербайджана: Армения стягивает войска к границе двух стран

Армения стягивает к границе с Азербайджаном своих солдат, бронетехнику и артиллерию, наблюдается активное передвижение войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. В ведомстве предупредили, что Баку даст решительный ответ на любые военные провокации в отношении Азербайджана.

На различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск ВС Армении, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в последние дни фиксируется рост агрессивной риторики в отношении Азербайджана со стороны Армении, подобные действия расцениваются, как намерение армянской стороны обострить обстановку для последующих попыток совершить провокации.