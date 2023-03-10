В Баку обвинили Армению в злоупотреблении Лачинской дорогой Глава МИД Азербайджана: Армении н интересно прозрачное функционирование Лачинской дороги

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Армения не заинтересована в обеспечении прозрачного функционирования Лачинской дороги, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу от 27 февраля. Министр иностранных дел считает, что Ереван хочет использовать дорогу исключительно в своих целях, так как отказался от установки КПП при въезде, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Необоснованный отказ Армении от этого предложения свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в прозрачности функционирования Лачинской дороги и намерен продолжать злоупотребления при ее использовании, — говорится в письме.

Байрамов приводит факты того, что Армения не выполнила решения Международного суда ООН.

Как сообщило министерство, в письме также есть информация о передвижении автомобилей Международного комитета Красного креста и российских миротворцев, которая «доказывает необоснованность заявлений Армении о „блокаде“».

Ранее МИД Азербайджана назвал лицемерным заявления Армении, отрицающие факт повторного использования грунтовой дороги Ханкенди — Халфали — Турсу в военных целях. Чтобы предупредить подобные акты агрессии, в МИД призвали установить КПП в районе Лачинской дороги.

Кроме того, в Минобороны Азербайджана заявили, что 5 марта армянская сторона начала перестрелку на границе. В ведомстве сообщили, что члены армянской вооруженной группы открыли огонь по азербайджанским военнослужащим при подходе к машине, в результате чего двое бойцов погибли и один получил ранение. Ответным огнем трое членов незаконной армянской группировки были убиты и один ранен.