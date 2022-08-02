В Баку назвали условие для полноценного сотрудничества на Южном Кавказе Глава МИД Азербайджана назвал нормализацию армяно-азербайджанских отношений условием для сотрудничества в регионе

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Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что нормализация армяно-азербайджанских отношений позволит реализовать полноценное региональное сотрудничество на Южном Кавказе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». В ходе совместного заявления для прессы глав МИД Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте министр выразил уверенность, что открытие транспортных коммуникаций в регионе принесет пользу всем странам региона.

Что касается постконфликтной ситуации (На Южном Кавказе – NEWS.ru ), включая усилия Азербайджана по построению мира (в регионе – NEWS.ru), то я вновь повторяю позицию нашей страны, заключающейся в нормализации отношений с Арменией на основе строгого следования принципам международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ, — сказал Байрамов.

Трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе было подписано в 2020 году между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой России Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает установления мира в районе Южного Кавказа, в связи с чем призывает Армению принять конкретные меры для реализации договоренностей по делимитации границ с Азербайджаном. Он напомнил о создании специальной комиссии по делимитации и предложениях Азербайджана по мирному соглашению, подчеркнув, что позиции Анкары и Баку совпадают в этом вопросе.