Алиев назвал преступлением присоединение Зангезура к Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что присоединение Зангезура к Армении в 1920 году является преступлением против азербайджанского народа. Глава республики указал, что представители Армении занимали важные посты в правительстве СССР, за счет чего им удалось осуществить свои планы, передает «Интерфакс-Азербайджан». По словам Алиева, решение армянских властей тогда было направлено на то, чтобы отделить Азербайджан от Нахичевани и Турции.

В 1920 году решением советского правительства и настойчивостью армянских националистов нашу землю — Зангезур — отделили от Азербайджана и присоединили ее к Армении. Это было еще одно преступление против нашего народа. Цель этого была ясна. Во-первых, армянские националисты занимали важные посты в советском правительстве. С другой стороны, это был шаг к отделению Азербайджана от Нахичевани и Турции с географической точки зрения, — заявил Алиев.

Президент Азербайджана заверил, что однажды население республики вернется в Западный Азербайджан.

Помимо этого, Алиев посчитал, что власти Азербайджанской Народной Республики совершили масштабное преступление против своей страны, «фактически подарив» в 1918 году азербайджанский, как его назвал президент, город Ереван.

Одним из первых своих решений новообразованная Азербайджанская Народная Республика в 1918 году фактически подарила Армении наш исторический город — Ереван. Это было предательством и преступлением. Мы все это прекрасно знаем, но мы никогда не должны искажать нашу историю, — отметил Алиев.

Ранее президент Азербайджана провел переговоры с помощником президента России Игорем Левитиным. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также положение дел в Зангезурском коридоре.