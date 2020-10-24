В Баку заявили об обстреле Арменией Лачинского и Тертерского районов

https://static.news.ru/photo/c782c5de-174e-11eb-8832-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило, что его позиции, расположенные в селе Сафиян Лачинского района, обстреляла армия Армении. Причём обстрел вёлся уже после наступления режима прекращения огня.

Гуманитарное перемирие, о котором ранее было объявлено Госдепом США после переговоров с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, начало действовать 26 октября в 08:00 (07:00 мск).

26 октября в 08:05 Вооружённые силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района, — отметила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Также артиллерийскому обстрелу подвергся город Тертер и сёла в Тертерском районе, рассказали в ведомстве.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября. В Баку подчеркнули, что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.