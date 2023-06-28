В Баку назвали основной фактор дестабилизации в Карабахском регионе МИД Азербайджана: основной фактор дестабилизации в Карабахском регионе — ВС Армении

Фото: МО Азербайджана

Основной фактор дестабилизации в Карабахском регионе — ВС Армении, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провокациях. По словам представителя дипведомства, армия Азербайджана предприняла только ответные меры, а Пашинян вводит международное сообщество в заблуждение.

Азербайджанские силы предприняли лишь ответные меры в связи с боевой акцией, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий. Основным дестабилизирующим фактором в регионе являются Вооруженные силы Армении, — заявил Гаджизаде.

Он добавил, что армянские силы вопреки обязательствам по международному праву и трехстороннему заявлению не были полностью выведены из Азербайджана. По словам Гаджизаде, эти силы угрожают азербайджанцам и представляют серьезную угрозу безопасности.

Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, Армения должна выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле, — заключил представитель МИД.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о высоком риске дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Он призвал международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности людей, проживающих на территории Карабаха.