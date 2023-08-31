В Баку назвали абсурдными слова Пашиняна об этнической чистке в Карабахе

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об этнической чистке в Карабахе является проявлением «безответственной манипуляции», заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. По словам представителей ведомства, обвинения в геноциде безосновательны. Они подчеркнули, что если бы армянам в Карабахе нужны были продукты, они бы не стали перекрывать дорогу Агдам-Ханкенди. Текст комментария доступен на сайте МИД Азербайджана.

Пашинян в очередной раз безосновательно обвинил Азербайджан в осуществлении «геноцида». Расцениваем это заявление как проявление безответственной манипуляции со стороны Армении, — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В МИД Азербайджана также отметили, что в настоящее время создаются все условия для проезда проживающих в Карабахе армян через пограничный пропускной пункт «Лачин». При этом он работает в обоих направлениях. Дипломаты призывают премьер-министра Армении поддержать политику реинтеграции, а также воздержаться от вмешательства в суверенитет Азербайджана.

Надеемся, что Армения правильно оценит реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период, и займет конструктивную позицию на переговорах с Азербайджаном по установлению мира, — заявили в Баку.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что руководство страны не допустит создания «серой зоны» на ее территории. По его словам, появление грузовых машин у пропускного пункта «Лачин» является провокацией со стороны Армении. Он назвал происходящее «театральной драматической постановкой».