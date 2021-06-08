В Баку начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским наёмником

https://static.news.ru/photo/2839b646-c841-11eb-b1d4-96000091f725_660.jpg Здание Верховного суда Азербайджана в Баку Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

В Бакинском Военном суде началось заседание по уголовному делу в отношении воевавшего в Карабахе ливанского наёмника Эулджекджияна Викена Абрахама. На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева прокурор оглашает обвинительный акт.

Расследование уголовного дела, возбуждённого Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана по соответствующим статьям УК по факту участия в качестве наёмников гражданина Ливана Эулджекджияна Викена Абрахама и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года ливанец Эулджекджиян Викен Абрахам, 1979 года рождения, первоначально принял предложение Овака Кикияна, своего соотечественника, поучаствовать в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наёмника и получить за это материальное вознаграждение в размере $2,5 тысячи. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он пересёк охраняемую границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территорию, где находились другие наёмники.

Викен Эулджекджиян и другие наёмники также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретённого огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством республики.

Ему предъявили обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджана (участие наёмника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершённый группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда он был арестован.

В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе на стороне Армении воевали наёмники. Он обвинил Ереван в использовании наёмных сил из Франции и США. По его словам, Баку располагает доказательствами в виде фото- и видеоматериалов.