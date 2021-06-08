В Баку начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским наёмником-террористом

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В Бакинском Военном суде началось заседание по уголовному делу в отношении воевавшего в Карабахе ливанского наёмника-террориста Эулджекджияна Викена Абрахама. На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева прокурор оглашает обвинительный акт.

Расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахама и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года ливанец Эулджекджиян Викен Абрахам, 1979 г.р., первоначально принял предложение Овака Кикияна, своего соотечественника, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наёмника и получить за это материальное вознаграждение в размере 2500 долларов. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он пересёк охраняемую границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наёмники.

Викен Эулджекджиян и другие наёмники также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайжана, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством республики.

Ему предъявили обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджана (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда он был арестован.

В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе на стороне Армении воевали наёмники. Он обвинил Ереван в использовании наёмных сил из Франции и США. По его словам, Баку располагает доказательствами в виде фото- и видеоматериалов.