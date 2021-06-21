В Баку начался суд над группой граждан Армении, обвиняемых в терроризме

В суде на территории Баку началось слушание по уголовному делу против 13 членов вооружённого формирования в составе граждан Армении, которые незаконно перешли на территорию Азербайджана. Их обвиняют в совершении террористических актов в республике. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
По имеющейся информации, граждане Армении незаконно приобрели оружие, комплектующие и боеприпасы. Они как вооружённое формирование 26–27 ноября 2020 года незаконно пересекли границу Азербайджана и заняли позиции в селе Гадрут. Злоумышленники были разоружены и задержаны в результате антитеррористической операции 13 декабря. За этот период они совершали нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовывали взрывы, пожары и другие действия, представляющие угрозу для людей.
Задержанных граждан Армении
В начале июня Баку вернул на родину задержанного армянского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
По информации ведомства, в ходе расследования было установлено, что задержанный 8 июня на территории Лачинского района на армяно-азербайджанской границе военнослужащий Вооружённых сил Армении Артур Картанян оказался на азербайджанской стороне не с целью совершения диверсии.