В Баку начался суд над группой граждан Армении, обвиняемых в терроризме

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В суде на территории Баку началось слушание по уголовному делу против 13 членов вооружённого формирования в составе граждан Армении, которые незаконно перешли на территорию Азербайджана. Их обвиняют в совершении террористических актов в республике. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По имеющейся информации, граждане Армении незаконно приобрели оружие, комплектующие и боеприпасы. Они как вооружённое формирование 26–27 ноября 2020 года незаконно пересекли границу Азербайджана и заняли позиции в селе Гадрут. Злоумышленники были разоружены и задержаны в результате антитеррористической операции 13 декабря. За этот период они совершали нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовывали взрывы, пожары и другие действия, представляющие угрозу для людей.

Задержанных граждан Армении судят , в частности, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершённый группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией)). В преступную группу входили Астанян Егиш, Арамян Карен, Авакян Тигран, Геворкян Григор, Манукян Овсеп и не только.

В начале июня Баку вернул на родину задержанного армянского военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе расследования было установлено, что задержанный 8 июня на территории Лачинского района на армяно-азербайджанской границе военнослужащий Вооружённых сил Армении Артур Картанян оказался на азербайджанской стороне не с целью совершения диверсии.