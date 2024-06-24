Четыре человека погибли при перестрелке в Баку

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Житель поселка Шувелан Хазарского района в Азербайджане открыл огонь по сотрудникам полиции, говорится в совместном заявлении пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел республики. По данным ведомств, мужчина, прикрываясь членами семьи, из охотничьего ружья убил троих правоохранителей и одного гражданского. Преступник был ликвидирован ответным огнем.

Он попытался уклониться и избежать ответного огня, прикрываясь членами своей семьи. Он попытался помешать сотрудникам полиции и, используя сложившуюся ситуацию, открыл огонь из охотничьего ружья марки «Ланкастер», убив трех полицейских и одного мирного жителя, — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что ранее гражданин Азербайджана, открывший огонь, был неоднократно судим. Он также находился в розыске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось о стрельбе на российско-абхазской границе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. По данным прокуратуры, в ходе перестрелки на границе России и Абхазии, произошедшей днем 23 июня, пострадали трое граждан республики, среди них одна несовершеннолетняя. Кроме того, один человек погиб, он является гражданином Абхазии.