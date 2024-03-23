В Баку местные жители несут цветы к зданию посольства России

Фото: t.me/embrusaz

В Баку люди несут цветы к зданию посольства России, сообщает пресс-служба диппредставительства. Так люди чтят память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Скорбим вместе с ними . В знак поддержки России и в память о жертвах кровавого террористического акта жители Азербайджана несут цветы к зданию Посольства России в Баку. Искренне благодарим всех, кто не остался равнодушным и разделяет с нами эту боль, — заявили в посольстве.

Также в посольстве сообщили об открытии электронной книги соболезнований. Все слова сочувствия можно отправлять по адресу [email protected].

22 марта со словами соболезнований выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он осудил теракт от имени народа республики.

Интерпол выразил готовность оказать поддержку России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток. Он назвал случившееся ужасающим актом против невинных жителей.