В Баку допустили возможность амнистии для сложивших оружие карабахцев

Фото: МО Азербайджана

Правительство Азербайджана может помиловать карабахцев, добровольно сложивших оружие, заявил советник президента страны Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. По его словам, которые приводит информагентство Reuters, членам карабахских вооруженных формирований также разрешат уйти, если они сдадутся. При этом представители некоторых формирований уже заявили, что намерены сопротивляться Вооруженным силам Азербайджана и дальше.

Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно классифицировать таким образом, и даже для них мы также предусматриваем амнистию, — заявил Гаджиев.

Советник президента Азербайджана также отметил, что армяне Карабаха обратились за гуманитарной помощь. В пятницу, 22 сентября, в регион доставят по меньшей мере три груза. Гаджиев подчеркнул, что Баку желает мирной реинтеграции населения региона.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. На следующий день, 20 сентября, президент страны Ильхам Алиев заявил, что цели операции были достигнуты. Армянские вооруженные формирования сдали оружие, передав Баку военную технику.