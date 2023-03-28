В Баку обстреляли из автомата депутата парламента Азербайджана

Фото: Aziz Karimov / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу было совершено покушение возле его дома с применением автоматического оружия, сообщает агентство Trend.Az. Отмечается, что парламентарий получил два пулевых ранения: в ногу и плечо. По информации журналистов, в настоящее время депутат находится в больнице.

Врачи оценивают состояние Мустафы как удовлетворительное. В агентстве уточнили, что правоохранительными органами ведется расследование по факту нападения, а также разыскные мероприятия по поимке стрелявшего.

Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина. В силовых структурах ДНР сообщили, что начальник полиции получил контузию, но выжил. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него.

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