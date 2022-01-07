В Байконуре усилили меры безопасности для поддержания порядка. В городе создадут народные дружины, запретят торговать алкоголем, ограничат передвижение с 23:00 до 06:00. Магазины и точки общепита будут закрываться в 22:00, говорится в заявлении главы города Константина Бусыгина. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился отправить в Россию из Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках.

До 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты. С сегодняшнего дня запрещается торговля алкогольными напитками в городе, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте города.

Ранее стало известно, что в Байконуре создан оперштаб для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасной работы местных предприятий. 6 января руководство космодрома в Байконуре сообщило об усилении охраны из-за массовых беспорядков в Казахстане.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения, президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ распорядился направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения главы государства.

Ранее Токаев сообщил в обращении к гражданам, что иностранные боевики приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. По словам главы Казахстана, их финансируют из-за рубежа.