В Байконуре пресекли деятельность преступной группировки

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Служба национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России и Министерством внутренних дел провели совместную спецоперацию в Байконуре для пресечения деятельности организованной преступной группы, состоящей из граждан Казахстана и России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана. Всего было задержано 18 руководителей и активных участников ОПГ, в их жилищах изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и другие материалы, представляющие интерес для следствия.

Установлено, что преступная группа занимается похищением людей, вымогательством, вооруженным разбоем и кражами. Криминальные элементы длительное время оказывают негативное влияние на криминогенную обстановку в городе Байконуре и Кызылординской области и отличаются своей жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — указано в сообщении.

21 декабря суд приговорил жителя Астаны к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта для захвата власти в ходе беспорядков в начале 2022 года. Мужчина также обвиняется в вербовке людей для совершения преступления.

В мае действующий на тот момент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в районе казахстанской стартовой площадки 112 были задержаны гражданин Великобритании Рич Бенджамин и гражданка Белоруссии Алина Зелупа.