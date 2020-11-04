В Азербайджане заявили об уничтожении армянской зенитной установки

https://static.news.ru/photo/691eccb6-1e80-11eb-957e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Düşmənin zenit qurğusu sıradan çıxarılıb

Зенитная установка М55 Вооружённых сил Армении, выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта, была уничтожена. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным ведомства, это произошло 3 ноября во второй половине дня.

Трёхпушечная зенитная установка 20-миллиметрового калибра <...> предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы, — сказано в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле армянскими военными территории двух районов у зоны конфликта в Нагорном Карабахе.