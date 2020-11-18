В Азербайджане заявили о полном разрушении территорий Карабаха

https://static.news.ru/photo/2d2357ce-2982-11eb-91bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о полном уничтожении территорий Нагорного Карабаха.

Глава ведомства подчеркнул, что на территории Карабаха была разрушена вся инфраструктура. По словам Байрамова, в регионе действовали незаконные вооружённые формирования, в результате чего был нанесён урон памятникам культуры и окружающей среде.

Министр сообщил о необходимости масштабных восстановительных работ на территории Нагорного Карабаха и объявил о намерении сотрудничать с международными организациями в этой сфере, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении компенсации за разрушения в регионе. Он отметил, что иски о возмещении ущерба будут направлены в международные суды.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту археологических раскопок, проводившихся армянской стороной в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, перешедших под контроль Баку, и разграбления памятников материального и культурного наследия. В ведомстве отметили, что его сотрудники уже работают на местах и занимаются сбором данных.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.