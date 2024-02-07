В Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах. По словам представителя Центризбиркома республики Фарида Оруджева, явка по данным на 17:00 (16:00 мск) составила 70,85%.

Округом с самой высокой явкой избирателей по состоянию на 17:00 (16:00 мск) являлся Бинагадинский третий избирательный округ № 10 — 77,97%, с самой низкой — Низаминский избирательный округ № 25 (44,74%).

По словам Оруджева, к 17:00 по местному времени проголосовали 4 590 075 человек. Всего в списки внесены 6 478 840 избирателей. На предыдущих выборах главы Азербайджана, которые прошли в стране 11 апреля 2018 года, в это время в них приняли участие 69,93% избирателей.

Ранее сообщалось, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга первый вице-президент страны Мехрибан Алиева вместе с остальными членами семьи проголосовали на внеочередных выборах главы государства. Свои голоса они отдали на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в Ханкенди в Карабахе.

Внеочередные выборы президента Азербайджана официально стартовали 7 февраля. Они проводятся более чем на 6,5 тысячи избирательных участков, расположенных в 125 избирательных округах. При этом 218 участков расположены в посольствах, консульствах и постоянных представительствах республики за рубежом, а также в воинских частях, исправительных колониях, в санаториях и в судах.