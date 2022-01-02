В Азербайджане задержали солдата расстрелявшего сослуживцев

В Азербайджане задержали солдата-пограничника, который вчера, 2 января, расстрелял своих сослуживцев. Об этом передает азербайджанский ресурс Haqqin.az со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Младший сержант-сверхсрочник Авазлы Эльхан Мухаммед-оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия, в результате чего погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмаилов Юсиф Исмаил оглу и младшие сержанты Джалилзаде Амиль Фуар-оглу и Ибрагимов Рафаил Натиг-оглу. Сам Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия. Позже он был задержан, — информирует азербайджанский ресурс.

Причины, из-за которых был открыт огонь, остаются неопределёнными.

Сегодня также поступила информация, что другой военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Карабахе.

Солдат госпитализирован. По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, военнослужащему в клинике поставили диагноз «взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети левой ноги». В настоящее время по факту ведётся расследование в Кельбаджарской военной прокуратуре.