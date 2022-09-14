В Азербайджане заблокировали TikTok в целях государственной безопасности

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Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о блокировке социальной сети TikTok на территории страны. На официальном сайте ведомства отмечается, что в TikTok публикуется информация, разглашающая военные секреты страны и дискредитирующая успехи армии Азербайджана.

TikTok <...> публикует информацию, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и направлена ​​на создание в обществе ложного мнения. В связи с вышеизложенным было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети, — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также призвали граждан не верить информации, которая распространяется в различных социальных сетях, и ссылаться только на официальную информацию от государственных органов. По мнению властей, фейки в соцсетях рассчитаны на то, чтобы создать «панику среди общественности».

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ночь на 13 сентября армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.