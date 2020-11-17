В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за раскопок в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a54c0e20-28d9-11eb-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту археологических раскопок, проводившихся армянской стороной в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, перешедших под контроль Баку.

По эпизодам, включающим в себя проведение раскопок и разграбление памятников материального и культурного наследия, возбуждено уголовное дело. Сформирована группа, которая будет вести предварительное следствие, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что её сотрудники уже работают на местах и занимаются сбором данных.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, заявил, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Он отметил, что российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Как писал NEWS.ru, Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Нагорном Карабахе.