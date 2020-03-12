https://static.news.ru/photo/6eccd1da-6472-11ea-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Азербайджане, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

Согласно его данным, жертвой заболевания стала вернувшаяся из Ирана женщина 1969 года рождения, которая обратилась в больницу в связи с хроническими проблемами со здоровьем.

Наряду с тяжёлым аутоиммунным заболеванием и почечной недостаточностью у неё было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Несмотря на усилия врачей, её жизнь не удалось спасти, — говорится в сообщении.

Пациентка погибла из-за осложнений на фоне хронических болезней и развития полиорганной недостаточности. Все контактировавшие с умершей женщиной граждане находятся на карантине.

Оперативный обратился к населению с призывом отказать от посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарно-гигиенические правила, передаёт ТАСС.

В настоящее время в Азербайджане выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Все пациенты, в числе которых один россиянин, ранее посетили Иран, один вернулся из Италии. Трое заболевших прошли лечение и выписаны, другие находятся в больницах особого режима.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач медцентра в Коммунарке, где наблюдают инфицированных, сообщил, что один из пациентов, у которого официально подтверждён диагноз коронавирус, находится в реанимации московской больницы.