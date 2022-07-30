В Азербайджане сообщили о втором за день обстреле границы Арменией Минобороны Азербайджана: армянская сторона второй раз за день обстреляла границы

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Минобороны Азербайджана обвинило Армению во втором за день обстреле границы. Отмечается, что азербайджанские пограничники подверглись массированному обстрелу на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы. Минобороны Армении со своей стороны опровергло новое заявление Баку об атаке.

С полудня 30 июля подразделения армянских вооруженных сил подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы. В результате адекватных ответных мер, принятых нашими подразделениями, противник был подавлен, — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле населенного пункта, находящегося на границе с Арменией, утром 30 июля.

Глава ведомства Закир Гасанов приказал военнослужащим пребывать в состоянии готовности к «немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника».

В Министерстве обороны Армении данную информацию опровергли и подчеркнули, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.