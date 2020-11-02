В Азербайджане сообщили об обстреле нескольких сёл армянскими военными

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Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу ряд сёл в Тертерском и Геранбойском районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Как уточнили в военном ведомстве, армянские подразделения нанесли удары по посёлку Шихарх, сёлам Газьян и Гапанлы Тертерского района, а также Еникенд Геранбойского района.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент республики Ильхам Алиев назвал безрезультатными усилия международных посредников по разрешению ситуации в Нагорном Карабахе.