В Азербайджане сообщили об обстреле позиций на границе с Арменией

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Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о конфискации валюты в случае угрозы экономической безопасности вступил в силу. Информация об этом опубликована на сайте главы государства.

Политик подписал его 20 апреля. Национальный банк сможет конфисковывать денежные средства в валюте, а также вводить ограничения, например, полностью запрещать покупку валюты или устанавливать предел по её обмену. Конфискация валюты...