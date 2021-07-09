В Азербайджане сообщили об обстреле позиций на границе с Арменией

Вооружённые силы Армении обстреляли позиции Азербайджана на границе двух стран. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Инцидент
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась за скорейшее предоставление Арменией Азербайджану карты минных полей без каких-либо дополнительных условий.