В Азербайджане сообщили о выделении средств на восстановление Карабаха Азербайджан выделит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура $2,4 млрд

Азербайджан в 2024 году выделит $2,4 млрд на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, сообщается в проекте госбюджета страны, который опубликован на сайте Министерства финансов. На данных территориях будет создана современная инфраструктура, построено новое жилье, а также восстановлены культурно-исторические памятники.

На реконструкцию и восстановление городов и сел с целью обеспечения возвращения населения на освобожденные от оккупации территории предусмотрено выделить из государственного бюджета 2024 года четыре млрд манат ($2,4 млрд), — говорится в сообщении.

Ранее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов по реинтеграции армян Карабаха. В Баку гарантировали равенство прав и свобод каждого жителя региона вне зависимости от его религиозной, языковой или этнической принадлежности. Жителей Карабаха также могут привлечь к работе спецпредставительств главы государства.

Отдельное внимание в плане уделяется вопросам социальной сферы. В частности, на жителей региона распространяются все льготы, социальные услуги и программы занятости, реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Система оплаты труда и социальных выплат в Карабахе не отличается от систем, применяемых по всей стране.