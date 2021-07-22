В Азербайджане россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

Бакинский суд приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова к 10 годам лишения свободы за участие в войне в Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Отмечается, что Дубаков воевал в Карабахе на стороне Армении в составе незаконного военного формирования. По данным следствия, 14 января он прибыл в Азербайджан из Турции для совершения террористических и провокационных действий. Россиянина задержали в ходе спецоперации. Подсудимый заявлял, что не признаёт себя виновным.

Согласно приговору суда, после отбытия наказания в тюрьме строгого режима Дубаков будет принудительно депортирован.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Бакинский суд вынес приговор по делу в отношении 14 армянских диверсантов, которые обвинялись в терроре, диверсии и других преступлениях на территории Азербайджана.