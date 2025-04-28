В Азербайджане рассказали о целях создания Платформы НПО Глобального Юга Политолог Мамедов: Азербайджан консолидирует позиции стран Глобального Юга

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Учреждение Платформы НПО Глобального Юга нацелено на сближение и согласование позиций гражданских обществ этих стран, рассказал NEWS.ru директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов. По его словам, в рамках Движения неприсоединения и COP Азербайджану уже удалось «максимально консолидировать» позиции стран Глобального Юга по темам безопасности и климата.

Инициативы в рамках Движение неприсоединения, а также в рамках COP позволили Азербайджану стать ближе к повестке Глобального Юга. Баку максимально консолидировал позиции стран по теме безопасности и климата. Нынешняя инициатива подразумевает широкое вовлечение гражданского общества стран Глобального Юга. Инициация именно этого движения — это попытка того, чтобы и гражданское общество участвовало в дискуссиях и вырабатывало консолидированную позицию, — заявил Мамедов.

По словам политолога, для эффективного достижения целей международных организаций, в которых Азербайджан берет на себя председательство, он создает в них дочерние структуры.

Например, в период председательства в Движении неприсоединения были созданы Парламентская ассамблея и Молодежная платформа Движения неприсоединения. Тоже самое было и в рамках COP29, — добавил политолог.

28 апреля в Баку открылась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга. В ней принимают участие авторитетные руководители НПО и представители гражданского общества из 116 стран. С инициативой создания Платформы в ноябре 2024 года в рамках COP29 выступил Национальный форум НПО Азербайджана.

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