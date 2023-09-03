В Азербайджане произошло землетрясение В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Азербайджане в городе Кюрдемире, говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Толчки силой 3-4 балла ощущались в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах. По данным сейсмологического центра, это произошло в 20:38 по местному времени (19:38 мск).

Эпицентр находился в 29 км к северо-западу от города Аджикабул, где проживают 23,1 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 18 км.