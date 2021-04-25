В Азербайджане призвали закрыть угрожающую всему региону АЭС

https://static.news.ru/photo/42c5bc0e-a66c-11eb-857a-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

Власти Азербайджана призвали к закрытию Мецаморской АЭС — объекта, который продолжает эксплуатироваться армянской стороной, хотя подходящий для этого срок уже истёк. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили представители азербайджанского Министерства иностранных дел. Сообщение внешнеполитического ведомства цитирует Sputnik Азербайджан.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что все риски, связанные с АЭС, должны быть тщательно рассмотрены международным сообществом.

Несмотря на предупреждения международных организаций, которые считают АЭС «угрозой для всего региона», Армения продолжает эксплуатировать этот объект, хотя срок его эксплуатации истёк, — заявили в ведомстве.

В МИД также призвали соответствующие структуры мобилизовать силы для закрытия станции, на которой сейчас идут ремонтные работы. После их окончания срок эксплуатации АЭС будет продлён как минимум до 2026 года.

В июле 2020 года в Министерстве обороны республики заявляли, что в случае если Армения решит обстрелять стратегические объекты государства, в ответ на это Баку может нанести ракетный удар по АЭС. В частности, как говорил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, армянской стороне не стоит забывать, что у Азербайджана есть новейшие ракетные системы, которые с высокой точностью способны ударить по Мецаморской АЭС.