В Азербайджане призвали не ждать мгновенного решения проблем армян Карабаха Амирбеков: за одну встречу в Евлахе все проблемы армян Карабаха не решить

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Эльчин Амирбеков

Все вопросы и проблемы армян Карабаха невозможно решить за одну встречу в Елахе, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. В эфире Sky News Arabia он выразил мнение, что сегодняшняя беседа стала первой из многих.

Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе — это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу, — сказал Амирбеков.

Он также подчеркнул, что дальнейшая судьба армян в Карабахе является внутренним делом Азербайджана.

Азербайджанский канал Baku TV сообщил, что пресс-конференции после переговоров делегаций Азербайджана и армян Карабаха не будет. Стороны, возможно, опубликуют пресс-релизы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика обеспечит все права армян Карабаха. Он подчеркнул, что у Баку «нет проблем с армянским народом», и Азербайджан никогда ни в чем его не обвинял.

Министерство обороны Азербайджана начало антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября с целью восстановления конституционного строя республики. 20 сентября сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.