В Азербайджане пограничник убил троих сослуживцев по неизвестным причинам

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Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал статью в журнале «Новое время», где рассказал о главных направлениях своей политики в 2022 году. По мнению президента, Украина должна активнее вакцинировать население, бороться с коррупцией и олигархами, а также завершить судебную реформу.

Для всех очевидно: только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине. Украина предложила своим гражданам разные вакцины на выбор. Этим могут похвастаться...