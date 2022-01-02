В Азербайджане пограничник убил троих сослуживцев по неизвестным причинам
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
21:10, 02 января 2022
Фото: dsx.gov.az
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Младший сержант азербайджанской пограничной службы расстрелял из служебного оружия троих сослуживцев и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы республики. Причины, из-за которых был открыт огонь, остаются неопределёнными, стрелявшего объявили в розыск.
2 января 2022 года около 18:00 на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил трёх военнослужащих пограничной заставы, — отмечается в отчёте.
Пограничная служба и сотрудники Генпрокуратуры возбудили уголовное дело и проводят разыскные мероприятия. Известно, что нападавший оставил оружие на месте преступления.
Схожий инцидент произошёл 30 декабря на Украине, где несколько военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь по своему сослуживцу, по ошибке приняв того за ополченца ДНР. Самовольно отлучившийся с боевых позиций военный скончался от кровопотери.