В Азербайджане погиб военный из-за падения скалы

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Азербайджанский военный Самир Худиев погиб в Лачинском районе, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство обороны страны. В ходе выполнения боевого задания на военнослужащего упал осколок скалы. Отмечается, что еще один солдат Таир Алиев был тяжело ранен.

Скончался военнослужащий ВС Азербайджана, пострадавший в результате падения скалы, — сообщает минобороны.

3 августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Как сообщили в Баку, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот.

Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимает меры по стабилизации обстановки.