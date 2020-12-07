В Азербайджане планируют с 12 декабря снять военное положение

https://static.news.ru/photo/f2b05140-3887-11eb-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Aziz Karimov/ТАСС

Миллимеджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 11 декабря планирует рассмотреть указ президента Ильхама Алиева об отмене режима военного положения с 12 декабря.

Военное положение планируется снять 12 декабря с 00:00. Соответствующий документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 11 декабря, — сообщили «Интерфаксу» в парламенте.

28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе власти Азербайджана ввели в стране режим военного положения.

Как писал NEWS.ru, Ильхам Алиев учредил две новые памятные даты, которые будут отмечаться в республике. Глава государства назначил 27 сентября Днём памяти погибших в Нагорном Карабахе, а 10 ноября в Азербайджане будут праздновать День победы.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.