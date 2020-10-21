В Азербайджане ответили на слова Пашиняна о неготовности к дипломатии

https://static.news.ru/photo/e34daa5a-13b5-11eb-9bc3-fa163e074e61_660.jpg Хикмет Гаджиев Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна, что Баку не готов к дипломатическому решению ситуации в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что армянский политик исходит из личных политических амбиций, призывая граждан браться за оружие.

Этим заявлением армянское руководство признаёт, что цель Армении — держать под оккупацией территории Азербайджана. Этим официальный Ереван вновь доказывает, что его заявление о мирном урегулировании конфликта не является ничем иным, как лицемерием, — передаёт «Sputnik Азербайджан».

Гаджиев уверен, что официальная позиция Армении демонстрирует, кто на самом деле обостряет ситуацию в регионе и нарушил режим прекращения огня.

На самом деле такое заявление человека, отдавшего приказ постоянно обстреливать азербайджанский город Гянджа баллистическими ракетами типа «СКАД», жителей других городов и районов из ракет и артиллерии, не должно вызывать удивления, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Пашинян призвал граждан страны отправиться воевать в зону конфликта в Нагорном Карабахе, а местные власти — формировать отряды добровольцев, которые будут переводиться в подчинение Генштаба ВС страны.

По его словам, армянам необходимо отправиться на войну, что позволит достичь приемлемого для Еревана дипломатического решения конфликта. Он отметил, что Баку не согласен ни на что, кроме капитуляции непризнанной Республики Нагорный Карабах.