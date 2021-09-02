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В Азербайджане опровергли задержание основателя «Мужского государства»

13:36, 03 сентября 2021
В Азербайджане опровергли задержание основателя «Мужского государства» Владислав Поздняков Фото: vk.com/doktorvladi
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Госпогранслужба Азербайджана отрицает задержание на азербайджано-российской границе лидера радикальной группировки «Мужское государство» Владислава Позднякова. Об этом сообщило агентство Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что пограничники не задерживали Позднякова на границе.

Ранее соратники Позднякова сообщили о его задержании при пересечении азербайджанской границы. При этом не уточнялось, из какой страны и куда направлялся националист.

В 2020 году Поздняков инсценировал собственную смерть. Он пустил в Интернете слух, что его убили в собственном подъезде, а спустя два дня объявил, что это был фейк.

Поздняков многократно устраивал кампании травли против людей и компаний, которые ему не нравились. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.

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