В Азербайджане опровергли поставки мин Украине Миноборонпром Азербайджана назвал ложной информацию о передаче мин ВСУ

Фото: МО Украины

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло информацию о поставках артиллерийских мин на Украину, соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там подчеркнули, что эта информация является фейком и призвали не распространять ложные сведения.

Такая информация является полностью «фейком» и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей в армянских Telegram-каналах уже предпринимались, — говорится в сообщении.

РИА Новости передает, что армянский военный эксперт Владимир Погосян ранее разместил документы киевского суда от ноября прошлого года, в которых упоминается поставка азербайджанской компанией 82-миллиметровых мин на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к увеличению военной помощи Киеву. Он назвал позором для Европы темпы передачи боеприпасов Киеву. Украинский лидер заявил о недостаточном использовании артиллерии на передовой украинскими войсками. Зеленский считает, что Европа может сделать больше и важно доказать это сейчас.