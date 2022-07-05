В Азербайджане опровергли информацию об обстреле армянского села Минобороны Азербайджана назвало фейком заявления Еревана об обстреле армянского села

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Военнослужащие Азербайджана

Представители Минобороны Азербайджана опровергли информацию об обстреле армянского села Хачик в Вайоцдзорской области, которое находится на границе между двумя государствами. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан. Ранее сообщения об обстреле населенного пункта Вайоц Дзора подтвердили в армянском военном ведомстве. Сотрудники министерства доложили, что азербайджанские солдаты открыли огонь из крупнокалиберных винтовок, повредив машину главы села.

В Минобороны Азербайджана назвали дезинформацией заявление Еревана об открытии азербайджанскими военными огня по армянским позициям, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии со стороны ВС Армении, состоявшемся в ночь на 4 июля. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что информация азербайджанских коллег не соответствует действительности и обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.