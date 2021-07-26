В Азербайджане опровергли информацию о перестрелке на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространённую Арменией информацию о перестрелках в Лачинском коридоре, Ходжавенде и Нахичевани. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook военного ведомства.

По данным военного ведомства, армянский военнослужащий был ранен в результате внутреннего инцидента. Открытого огня на границе не было.

Ранее об обстреле позиций ВС Азербайджана на Кельбаджарском направлении сообщили в азербайджанском военном ведомстве. Обстрел происходил из стрелкового оружия и гранатомётов. Указывалось, что подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в этом направлении, принимают адекватные ответные меры. Минобороны Армении заявило, что информация об обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджаре не соответствует действительности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.