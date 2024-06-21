Гаджиев: отношения Азербайджана с Россией находятся на самом высоком уровне

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Хикмет Гаджиев

Отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией находятся на самом высоком уровне, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, этого удалось достичь благодаря уровню взаимопонимания и личным доверительным отношениям между главами двух государств.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне. <...> Общая культура, история и взаимное уважение внесли свой вклад в их развитие, — сказал он.

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия демонстрируют максимальный уровень взаимодействия, а также взаимные уважение и поддержку. Он также подчеркнул, что Москва играет основополагающую роль в вопросах безопасности не только в регионе, но и на более широком пространстве. По его словам, отношения между двумя странами являются важным фактором развития региона Южного Кавказа.

По мнению политолога, эксперта Российского совета по международным делам Алексея Наумова, испытанием на прочность российско-азербайджанских отношений стал вывод миротворческого контингента РФ из Карабаха. По его словам, отношения двух стран прошли эту проверку успешно.