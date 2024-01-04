В Азербайджане оценили прогресс по мирному договору с Арменией Помощник Алиева назвал значительным прогресс по мирному договору Баку и Еревана

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Хикмет Гаджиев

Ереван и Баку достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, заявил помощник азербайджанского лидера — заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. По его словам, нерешенными остаются несколько вопросов.

Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов, — сказал он.

Гаджиев заявил, что в отношениях Баку и Еревана наметилась позитивная повестка, которая свидетельствует о том, что они могут вести переговоры без посредников. В частности, он напомнил, что администрация президента Азербайджана и премьер-министра Армении 7 декабря выпустили совместное заявление об освобождении солдат.

Вдобавок Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения — кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP), — добавил он.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что дата и место подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией будут определены этими государствами самостоятельно. Таким образом дипломат ответил на вопрос о возможности подписания соглашения в Москве.