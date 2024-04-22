В Азербайджане оценили потенциал Москвы для решения проблем Южного Кавказа Политолог Мамедов: Баку и Еревану нужна помощь Москвы для открытия коммуникаций

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Железнодорожный вокзал в Баку

Баку и Ереван нуждаются в помощи Москвы в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций, рассказал в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. По его словам, вопрос открытия границы между Арменией и Азербайджаном застопорился из-за проблем в армяно-российских отношениях.

Нужно понимать, что игнорировать Россию в теме коммуникации на территории Армении практически невозможно. Напомню: российские пограничники стоят на границе Армении с Ираном и Армении с Турцией, а единственным оператором железных дорог на территории республики является дочерняя структура РЖД — «Южно-Кавказские железные дороги». На фоне обнадеживающих новостей о начале демаркации границы возникает актуальность участия России, — заявил Мамедов.

По его словам, армянские власти должны подумать о предоставлении России функции контроля над Зангезурским коридором (автомобильной и железной дорогами из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через территорию Армении).

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. У него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений. Алиев и Путин также обменяются мнениями по темам региональной повестки.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в «краткосрочной перспективе». По его словам, лидеры обсудят различные вопросы, включая уход российских пограничников.