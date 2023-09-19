В Азербайджане оценили обстановку на границе с Арменией Госпогранслужба Азербайджана: обстановка на границе находится под контролем

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Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что обстановка на границе республики с Арменией и другими государствами находится под полным контролем. Представитель ведомства Автандил Аббасов в ходе брифинга подчеркнул, что в случае выявления провокаций пограничники дадут адекватный, но жесткий ответ, передает РИА Новости.

На данный момент вся граница страны находится под полным контролем пограничников, мы принимаем необходимые меры. Оповещаем, что в случае потенциальных провокаций будут предприняты адекватные, но жесткие ответные меры, — говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана ранее объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что в рамках этих мероприятий будут наноситься удары по военным объектам Армении. Местных жителей предупредили об открытии гуманитарного коридора на Лачинской дороге для эвакуации. Кроме того, в Баку намерены обеспечить защиту административных, социальных, образовательных и других гражданских объектов в регионе. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.