В Азербайджане оценили итоги визита Алиева в Россию Помощник Алиева: Азербайджан положительно оценивает итоги визита президента в РФ

Азербайджан положительно оценил итоги визита президента страны Ильхама Алиева в Россию, в ходе которого была отмечена положительная динамика в целом ряде аспектов двусторонних отношений между государствами, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на слова помощника Алиева Хикмета Гаджиева. По его словам, участникам переговоров также удалось прийти к общему мнению о проработке проекта транспортного коридора «Север-Юг».

Визит прошел в духе стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Россией, — отметил он.

Как уточнил Гаджиев, в ходе диалога были подняты вопросы широкого спектра, которые касались политической и экономической сфер, а также торговли, инвестиций и гуманитарного направления. Обмен мнений, добавил он, привел к положительному движению практически по всем пунктам.