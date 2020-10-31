В Азербайджане объявили о нанесении авиаудара по позициям ВС Армении

https://static.news.ru/photo/678dac9c-1c7c-11eb-a725-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанёс авиаудар по позициям вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Баку

31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника, — цитирует «Интерфакс» сообщение министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что результате бомбардировки было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.

Как писал NEWS.ru, всего с начала эскалации конфликта в регионе погибли 69 мирных жителей. Об этом заявили представители Генпрокуратуры Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.