В Азербайджане объявили о нанесении авиаудара по позициям ВС Армении

Штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанёс авиаудар по позициям вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Баку
31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника, — цитирует «Интерфакс» сообщение министерства обороны Азербайджана.
Отмечается, что результате бомбардировки было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.
Как писал NEWS.ru, всего с начала эскалации конфликта в регионе погибли 69 мирных жителей. Об этом заявили представители Генпрокуратуры Азербайджана.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.