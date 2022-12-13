В Азербайджане объяснили причины акции протеста на дороге Шуша — Ханкенди Помощник главы Азербайджана Гаджиев объяснил причины акции протеста на дороге Шуша — Ханкенди

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Незаконная эксплуатация месторождений Гызылбулаг и Демирли в Карабахском экономическом регионе Азербайджана должна быть прекращена, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипкорпуса. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», на территории месторождения, которую контролируют российские миротворцы, также наносится урон окружающей среде, что стало причиной в том числе нынешних акций протеста на перекрестке дорог Шуша — Ханкенди — Лачин.

Гаджиев подчеркнул, что вопросы, связанные с суверенитетом Азербайджана, вызывают серьезную обеспокоенность в обществе. Власти уже направили письма российским миротворцам и поддерживают связь с их командиром, требуя прекратить незаконную эксплуатацию на месторождениях, оценить ущерб окружающей среде и разработать программу ликвидации его последствий, отметил он.

Требования протестующих соответствуют всем правовым рамкам. Они требуют положить конец экологическому террору в Карабахе, — сказал помощник президента.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. До этого азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Акция протеста идет уже вторые сутки. Требования собравшихся остаются неизменными: прекратить расхищение природных богатств, а также обеспечить проезд к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли. В МИД Армении ситуацию вокруг Лачинского коридора назвали нарушением трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.

Еще одним требованием протестующих является прибытие на место командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова. Глава Общественного объединения по экологическому просвещению и экологическому мониторингу Азербайджана Гамза Юсубова говорила, что у собравшихся к нему есть конкретные вопросы: на прошлой неделе организации было отказано в проведении мониторинга, Волков должен приехать и пообещать, что экологи смогут работать на территории Азербайджана, где проживают армяне.