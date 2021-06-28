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В Азербайджане обнаружили армянские наркоплантации

15:32, 28 июня 2021
Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции Азербайджана нашли плантации конопли в Зангиланском районе, который ранее был оккупирован Арменией. Об этом сообщает издание Haqqin.

Наркотики были найдены в ходе спецоперации «хаш-хаш 2021». В пресс-службе МВД Азербайджана отметили, что полиция уничтожила 760 кустов конопли весом 100 килограммов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций государства со стороны Вооружённых сил Армении. По имеющимся данным, инцидент произошёл в воскресенье, 27 июня, около 20:40 по местному времени. Подразделения Вооружённых сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджана в Товузском направлении. В результате происшествия никто не пострадал.

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