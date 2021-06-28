В Азербайджане обнаружили армянские наркоплантации

Сотрудники полиции Азербайджана нашли плантации конопли в Зангиланском районе, который ранее был оккупирован Арменией. Об этом сообщает издание Haqqin.

Наркотики были найдены в ходе спецоперации «хаш-хаш 2021». В пресс-службе МВД Азербайджана отметили, что полиция уничтожила 760 кустов конопли весом 100 килограммов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.