В Азербайджане назвали главные задачи президента на новом сроке Депутат Сеидов: Баку отныне направит свои силы на экономическое развитие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предвыборные плакаты на улицах Баку

Болезненный и трагический этап в истории оккупации Азербайджана завершен, Карабах освобожден, теперь Баку будет продвигать совсем другую идеологию, заявил председатель комитета парламента Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, отвечая на вопрос NEWS.ru о главных задачах, стоящих перед президентом республики. По его словам, теперь азербайджанские власти направят свои силы на возвышение Азербайджана на международной арене, экономическое развитие самой республики и укрепление связей с партнерами.

Очень болезненный и трагический этап в истории оккупации Азербайджана завершен — Карабах освобожден. Вместе с тем начинается новый этап — роста, экономического развития, гуманитарного сотрудничества, мира и процветания. Раньше все наши планы были ограничены войной и оккупацией. Сейчас совсем другие реалии. Другая идеология отныне будет работать и на международной арене. Теперь основная идея — возвышение Азербайджана, его экономическое развитие, выстраивание связей, — заявил Сеидов.

Он также заявил, что наиболее достойным кандидатом на пост президента республики считает действующего лидера Ильхама Алиева.

7 февраля в Азербайджане стартовали внеочередные выборы президента. Они проводятся более чем на 6,5 тысячи избирательных участках, расположенных в 125 избирательных округах. Выборы главы государства начались в 08:00 по местному времени. В 2024 году участие в них принимают семь кандидатов. Согласно статистическим данным, в Азербайджане насчитывается около 6,4 млн граждан, обладающих правом голоса.

Ранее сообщалось, что около 23 тысяч человек были включены в списки избирателей в Карабахе. По словам председателя ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова, участие в голосовании примут не только жители региона, но и лица, получившие открепительные удостоверения, в том числе военнослужащие.

15 октября Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди, после чего лидер страны выступил с речью. Он также поднял государственный флаг республики на территории Сарсангского водохранилища в Карабахском регионе.