В Азербайджане нашли запрещённые ООН армянские снаряды

https://static.news.ru/photo/047f1ca0-1ee6-11eb-b15e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/HikmetHajiyev/Global Look Press

Сапёры обнаружили в прифронтовых азербайджанских сёлах снаряды армянских ВС с белым фосфором, а также запрещённые резолюциями ООН кассетные боеприпасы. Об этом рассказал исполнительный директор Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

По его словам, найдены артиллерийские снаряды Д-4 с содержанием белого фосфора, которые «были применены против мирного населения Азербайджана».

Противник использует кассетные снаряды, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН. Это не первый случай — эти же снаряды были найдены в Геранбойском и Агджабединском районах, — отметил Ахмедов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что также найден 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, который упал во двор жилого дома. Боеприпас оказался повреждённым, поэтому невозможно было вывезти его на полигон для уничтожения. Взорвали на месте, а журналисты сняли репортажи с безопасного расстояния.

Всего с 27 сентября до 3 ноября в городах и селах с мирным населением найдено более 317 единиц неразорвавшихся боеприпасов, уточнил Ахмедов. Также обнаружено 750 разорвавшихся единиц, 1627 противопехотных мин и более 200 противотанковых.

Кроме того, сапёры нашли на территории Азербайджана 13 баллистических ракет "Эльбрус«/SCUD, которыми «были нанесены удары по городам Гянджа, Мингечевир, Габала, Кюрдамир», подчеркнул исполнительный директор ANAMA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что армянские вооружённые силы практически полностью разрушили населённый пункт Физули в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. 3 ноября Алиев дал интервью британскому агентству Reuters. Во время беседы он рассказал, что азербайджанские войска, войдя в Физули, не нашли места, чтобы водрузить флаг — не было ни одного уцелевшего здания.